Vuelta di Spagna – Pace fatta fra Miguel Angel Lopez e la Movistar: scuse reciproche dopo la caduta della 19ª Tappa

“Vorremmo scusarci per quanto successo. Il nostro modo di agire seguiva esclusivamente la strategia pianificata prima della tappa e non volevamo in alcun modo avvantaggiarci delle cadute dei nostri rivali“. Con queste parole, rilasciate in una nota ufficiale, la Movistar si è scusata per quanto accaduto nella 19ª Tappa della Vuelta di Spagna. In seguito ad una caduta che ha coinvolto diversi big, fra i quali anche Primoz Roglic e Miguel Angel Lopez, il team iberico ha provato ad ottener eun vantaggio accelerando il ritmo, salvo poi fermarsi. Episodio giudicato poco sportivo da diversi corridori, fra i quali lo stesso Miguel Angel Lopez: “sono sempre le solite stupide persone a fare queste cose. Magari un giorno vinceranno una corsa lanciando un attacco diretto. E stiamo parlando della squadra del campione del mondo“. Il ciclista colombiano ha poi corretto il tiro, scusandosi a sua volta: “sono state frasi dette a caldo e ancora dolorante per la caduta. Faccio le mie più sincere scuse a Valverde e alla Movistar“.

