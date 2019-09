Vuelta di Spagna – Da Aranda De Duero a Guadalajara: percorso, altimetria e favoriti della 17Âª Tappa

Da Aranda De Duero a Guadalajara: analizziamo percorso, altimetria e favoriti della 17ª Tappa della Vuelta di Spagna 2019

Dopo il meritato giorno di riposo, la Vuelta di Spagna ricomincia con la 17ª Tappa. I ciclisti affronteranno quest’oggi la frazione più lunga della 74ª edizione, ben 219.6 km che dividono Aranda De Duero da Guadalajara. Il percorso della tappa odierna non presenta gpm, ma non risulta completamente piatto. Nonostante gli ultimi 3km siano in salita, è prevedibile un arrivo a tutto gas per i velocisti. Il grande favorito di giornata è Sam Bennett, capace di finalizzare alla grande negli arrivi in volata. Da non sottovalutare anche le qualità di Richeze, Jakobsen e Gaviria.

