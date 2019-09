Tottenham, Pochettino duro contro Trippier: “quando è arrivato qui era un giocatore di Serie B”

L’allenatore degli Spurs non è stato tenero nei confronti del proprio ex giocatore, passato all’Atletico nell’ultima finestra di mercato

Dura replica di Mauricio Pochettino a Kieran Trippier, ex giocatore del Tottenham passato all’Atletico Madrid nell’ultima finestra di mercato.

L’esterno inglese ha rivelato come gli Spurs e il loro allenatore abbiano commesso un grosso errore nel mandarlo via, nonostante avesse chiesto di rimanere a Londra. Il manager argentino ha risposto per le rime ai microfoni del Sun: “era preoccupato perché non sapeva se avrebbe avuto abbastanza spazio in squadra per giocare. Io gli ho detto di non preoccuparsi, che gli avremmo garantito le migliori possibilità per regalarci buone performance. Ha giocato la Coppa del Mondo e ora è all’Atletico Madrid, mentre quando è arrivato qui era solamente un giocatore di Serie B. Siamo comunque orgogliosi di quello che ha potuto raggiungere con la maglia del Tottenham, un livello che prima di venire qui non gli apparteneva”.

