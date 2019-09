Tennis – Altro che ritiro! Maria Sharapova ha scelto l’Italia per tornare più forte che mai

Maria Sharapova non si arrende: la tennista russa impegnata in un duro lavoro per tornare più forte che mai

Maria Sharapova ha affrontato un periodo davvero difficile: dopo lo stop per problemi di doping, la tennista russa non ha mai mostrato segni di cedimento, pronta a tornare in campo più forte che mai. La 32enne, una volta scontata la sua pena, è tornata a giocare, sfidando le sue avversarie di sempre, tra le quali anche Serena Williams, ma non è mai riuscita ritrovare effettivamente la forma perfetta che le consentisse di andare fino in fondo nei tornei che contano.

In molti, dunque, l’hanno data per ‘spacciata’, pronta ormai al ritiro, ma Maria Sharapova non sembra avere intenzione di appendere al chiodo la racchetta. La tennista russa si sta infatti duramente allenando per tornare in alto e ha scelto l’Italia per farlo: la Sharapova ha iniziato un intenso lavoro in campo ed in palestra, al Piatti Tennis Center di Bordighera. Una notizia che sarebbe dovuta rimanere riservata, per permettere alla russa di concentrarsi sul suo lavoro e non attirare stampa e fan, ma è stata la tennista stessa a svelare sui social la località dei suoi allenamenti.

