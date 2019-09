Tennis – Panatta durissimo contro Nick Kyrgios: “è un cretino totale!”

Adriano Panatta durissimo nei confronti di Nick Kyrgios: che attacco al tennista australiano

Nick Kyrgios ha fatto tanto parlare di sè, nel corso della sua carriera, per degli atteggiamenti discutibili. Il tennista australiano, proprio per il suo carattere… particolare, non riesce ad entrare nel cuore di tanti e sempre più numerosi sono i professionisti, o ex, che gli si scagliano contro.

Adesso è l’italiano Adriano Panatta a parlare senza peli sulla lingua del giovane tennista: “Kyrgios è un cretino totale. Uno che gioca bene a tennis come lui ed è così cretino è davvero un peccato“, ha dichiarato a “I lunatici del weekend” di Rai Radio 2.

“Lui non perde la testa, è proprio cretino. McEnroe invece è un grande paraculo, perché lui sfruttava la scena, faceva la scena di arrabbiarsi ma ne traeva sempre vantaggio“, ha concluso.

