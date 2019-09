Tennis – Andy Murray tornerÃ  a Shanghai: il tennista scozzese accetta la wild card propostagli dagli organizzatori

Andy Murray prosegue il suo percorso di ‘riadattamento’ al tennis dopo il ritorno dall’infortunio: il tennista scozzese accetta la wild card per giocare in singolo a Shanghai

L’infortunio all’anca sembra essere ormai, definitivamente, superato ed Andy Murray sta cercando di prendere sempre più confidenza con le competizioni in singolo dopo essere ritornato nel circuito con diversi match nel doppio.

Il tennista scozzese, attuale numero 415 del ranking mondiale ATP, ha comunicato di aver accettato la wild card per il main draw in singolo dello Shanghai Masters del quale è stato campione per 3 volte in passato. ‘Muzza’ ha dichiarato: “non vedo davvero l’ora di tornare a Shanghai, un torneo in cui ho avuto successo in passato. Grazie al torneo per la wild card, è bello poter continuare il mio ritorno e giocare a tennis in Cina“.

