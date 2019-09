Roma, infortunio Cengiz Under: i tempi di recupero dell’esterno giallorosso

Il giocatore turco dovrà rimanere ai box per cinque settimane dopo il problema muscolare accusato con la propria nazionale

Paulo Fonseca dovrà fare a meno di Cengiz Under per almeno cinque settimane, è questo l’esito degli esami a cui si è sottoposto il giocatore nella giornata di oggi a Villa Stuart, per definire i tempi di recupero dall’infortunio patito in nazionale.

Confermata la lesione al bicipite femorale della coscia destra per il turco, che potrà tornare in campo probabilmente dopo la sosta di ottobre, saltando cinque partite di Serie A e l’esordio stagionale in Europa League.

