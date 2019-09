Paris Saint-Germain, le verità di Neymar: “ho sbagliato e recuperato la fiducia ad un prezzo elevato, adesso ho imparato”

L’attaccante brasiliano ha parlato degli ultimi mesi alquanto difficili, ammettendo di aver sbagliato e di voler migliorare

Due gol, utili per permettere al Paris Saint-Germain di portare a casa altrettante vittorie allo scadere. Neymar sta piano piano riacquistando la fiducia dei tifosi, dopo un’estate alquanto turbolenta in cui ha fatto capire di voler tornare al Barcellona, un trasferimento poi saltato per la rigidità della dirigenza parigina.

Adesso è il momento di dare tutto per il PSG, come ammesso dallo stesso brasiliano ai microfoni del Mirror: “non sono perfetto, per un essere umano è impossibile. Ho sbagliato diverse volte e ho recuperato tutta la fiducia che avevo ha un prezzo elevato, ma penso sia normale, fa parte della vita e grazie a questi errori cresci e impari. Sono un ragazzo molto riservato, tengo le cose per me. Ma arriva un punto in cui mi sento frustrato, mi arrabbio, esplodo e non comunico in modo corretto. Su questo sto cercando di migliorare. Infortuni? È il momento peggiore della carriera di un atleta. Ne ho avuti due gravi in due anni e mi hanno tenuto fuori dal calcio per quasi sei mesi. Mi mancava segnare. Ma anche gli infortuni fanno parte della carriera di un atleta, dobbiamo solo prepararci per impedire che si verifichino. Devo dire grazie ai miei genitori, mia sorella, la mia famiglia e i miei amici. È per loro che gioco a calcio e mi alleno tutti i giorni, perché so che sono sempre dalla mia parte. Sono quelli che mi hanno aiutato quando non avevo nulla, quindi sono la mia ispirazione. Cosa c’è nella mia lista dei desideri? Semplice, voglio essere il miglior calciatore del mondo“.

