Paris Saint-Germain, Mbappé difende Icardi: “la gente lo giudica senza conoscerlo, quando si ambienterà…”

Presente al “Best FIFA Football Award 2019” tenutosi a Milano, l’attaccante francese si è soffermato a parlare del suo nuovo compagno di squadra

L’inserimento di Mauro Icardi nell’ambiente Paris Saint-Germain prosegue a gonfie vele, l’argentino si è già ritagliato il proprio spazio giocando da titolare il match di Champions contro il Real Madrid, vinto 3-0 dai parigini.

Ancora nessun gol però per Maurito, già accolto alla grande comunque dai suoi nuovi compagni, uno tra tutti Kylian Mbappé. Il francese ha parlato ieri in occasione del “Best FIFA Football Award 2019“, esprimendo il proprio giudizio sull’ex Inter: “Icardi lo vedo molto bene, la gente lo giudica per quello che fa fuori dal campo senza cercare di conoscere veramente la persona. Per me è un ragazzo molto interessante, ma anche molto timido. Mauro è entrato in punta di piedi nello spogliatoio del PSG e sta dando tutto per la maglia. Sta a noi farlo ambientare al meglio, quando succederà segnerà tanti gol per noi“.

