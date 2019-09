NBA – Dennis Rodman e quel tentativo di farla finita: “scrissi l’ultima lettera, ero in macchina con una pistola. Poi in radio…”

Dennis Rodman ha svelato un particolare retroscena in merito al suo turbolento passato: ‘The Worm’ ha rivelato i motivi dietro il tentato suicidio negli anni 90

Dennis Rodman ha avuto una carriera per nulla ‘banale’. La stella dei Bulls, in grado di dominare l’NBA al fianco di Michael Jordan e Scottie Pippen, ne ha vissute di tutti i colori (come i suoi capelli!) e se il fatto che non abbia problemi a vestirsi da donna, che abbia avuto un numero riguardevole di relazioni con diverse signorine e che sia il migliore amico del dittatore Kim Jong Un possono risultare aneddoti ‘spassosi, la storia dietro il tentato suicidio non ha nulla di divertente. Erano gli anni ’90 e Rodman si sentì tradito dalla fine dell’era ‘Bad Boys‘ ai Pistons.

“Non sono mai stato amato da nessuno, nemmeno da mia madre e da mio padre. Cercavo qualcosa che mi facesse stare bene. Quando sono arrivato a Detroit non ero abituato a ricevere così tanto affetto, così tanto amore. Non sapevo cosa stava succedendo – ha raccontato Rodman a ESPN -. Poi un giorno la franchigia ha cominciato a disgregare la squadra e mi sono sentito tradito. Ero così innamorato del modo in cui mi amavano in città che non sopportavo l’idea di perdere tutto questo. Ero solo. Non avevo nessuno a cui rivolgermi. Così un giorno scrissi un biglietto d’addio e andai al parcheggio dell’Arena. Avevo una pistola in mano, pronto a farla finita, ma per qualche motivo ho iniziato ad ascoltare musica in macchina. Erano i Pearl Jam con “Even Flow” e “Black”. Poi mi sono addormentato. Quando mi sono svegliato avevo tutta la polizia attorno a me. Non capivo cosa stava succedendo perché mi ero completamente dimenticato del motivo per cui ero lì. Il basket non c’entrava nulla, mi sentivo solo. E quando sono arrivato all’NBA, non mi aspettavo che l’NBA fosse così. Non sapevo che le franchigie potessero scambiare giocatori così facilmente. Questo è ciò che mi ha spinto a quel punto.”

