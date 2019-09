Lite Insigne-Marocchi in diretta tv, l’attaccante del Napoli è una furia: “sentire certe cose è un’offesa” [VIDEO]

L’attaccante del Napoli ha risposto per le rime all’attacco di Marocchi, che ha accusato gli azzurri di aver messo poca intensità nel match con il Cagliari

Lorenzo Insigne non ci sta e risponde per le rime a Giancarlo Marocchi nel post match tra Napoli e Cagliari, vinto dai sardi grazie ad un colpo di testa nel finale di Lucas Castro.

Accusato dall’opinionista di Sky Sport di aver messo poca intensità in campo insieme ai propri compagni, l’attaccante napoletano non ha trattenuto la sua rabbia in diretta tv: “è una sconfitta così fa male, ora dobbiamo stare tranquilli. Vedere dove abbiamo sbagliato e cercare di non ripetere più gli errori. Serve restare sereni perché tra tre giorni si rigioca. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, loro sono stati bravi a chiudere tutti gli spazi. Io ho sbagliato un gol, la palla non voleva entrare. Se però pensiamo a tutti gli errori commessi non andiamo avanti. Un’offesa sentire dire che non abbiamo messo intensità, diamo il massimo anche nelle amichevoli a Dimaro. E dobbiamo giudicare tutta la squadra e non solo un singolo calciatore“.

Lite in diretta tra Lorenzo #Insigne e Giancarlo #Marocchi a Sky Sport, nel post-partita di #NapoliCagliari 🎙#Insigne: “Un’offesa sentir dire che non abbiamo messo intensità, diamo il massimo anche nelle amichevoli a Dimaro”. pic.twitter.com/gZltWEXm2m — Manuel Guardasole (@MGuardasole) September 25, 2019

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE