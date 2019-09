MotoGp – Quartararo non si abbatte dopo la pole mancata ad Aragon: “fondamentale partire avanti”

Fabio Quartararo soddisfatto del suo secondo posto nelle qualifiche di oggi pomeriggio del Gp di Aragon: le parole del pilota francese della Petronas

Fabio Quartararo riesce a far parlare sempre più di sè e del suo grande talento in pista: El Diablo ha dato filo da torcere a Marc Marquez, nelle qualifiche di oggi ad Aragon, facendo tremare la Honda. Nonostante l’ottimo giro del francese della Petronas, Marquez è riuscito a spuntarla conquistando la sua 89ª pole position.

Fabio Quartararo si dice comunque soddisfatto del suo risultato, nonostante la pole mancata per un soffio: “oggi mi merito anche un 9. Dalle fp1 abbiamo visto che Marc aveva un passo molto forte, il nostro obiettivo era fare la prima fila e l’abbiamo fatto, l’ultimo giro è stato sopra al limite, l’ho fatto per andare alla prima fila, perchè ho visto che ero in p5, era importante uscire tra i primi perchè sappiamo che non sarò una gara facile“, ha dichiarato ai microfoni Sky.

“Frenata all’anteriore? Non abbiamo risolto questo problema, è meglio di ieri, abbiamo trovato qualcosa, ma in frenata non mi sento forte come a Misano, ma siamo davanti, abbiamo un passo molto forte, non siamo messi male, stiamo bene ma non troppo bene. Per fare un buon risultato è fondamentale partire davanti. Penso di non poter fare la gara insieme a Marquez, ha fatto una fp4 incredibile, lui fa un passo incredibile, dobbiamo lottare per quello che possiamo“, ha concluso Quartararo.

