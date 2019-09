MotoGp – Doppietta Yamaha nelle Fp3 di Misano, Meregalli svela: “Vale forse danneggiato”

Maio Meragalli ed il settimo posto di Valentino Rossi nelle Fp3 del Gp di San Marino: il parere del team director Yamaha

E’ andata in scena questa mattina la terza sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Ancora una volta la Yamaha ha dimostrato di essere competitiva sul circuito di Misano, piazzando Quartararo in vetta alla classifica dei tempi, seguito da Maverick Vinales. Settimo invece Valentino Rossi, che non è riuscito a stare vicino ai suoi compagni di squadra.

“Risutlato positivo, come sempre cerchiamo di avere tutti e 2 i piloti nella q2, vorrei sentire cosa dice Vale, mi aspettavo che con la seconda gomma potesse migliorare, c’era Marquez davanti a lui quindi forse non ha voluto spingere ed è stato danneggiato. Pomeriggio proveremo un’altra soluzione di gomme, con le medie abbiamo fatto un buon lavoro, sia Maverick che Quartataro ieri hanno avuto un passo veloce e consistente, vale non ha fatto delle prove di durata, le Fp4 sarà importante per decidere quale sarà la gomma della gara”, queste le parole del team director Maio Meregalli ai microfoni Sky al termine delle Fp3.

