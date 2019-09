MotoGp – Marquez e quella stoccata a Valentino Rossi: “Quartararo guida la Yamaha meglio di tutti… e non ha esperienza”

Marc Marquez si presenta a Misano con una leggera vena polemica: il pilota spagnolo pone l’attenzione su Fabio Quartararo, a suo dire il più pericoloso dei rivali, snobbando l’idolo di casa Valentino Rossi

Marc Marquez arriva a Misano con 78 punti di vantaggio su Dovizioso e la convinzione di non voler strafare su una pista che, nonostante il suo sconfinato talento, sarà piuttosto ostica a causa del tifo nettamente contrario. Del resto, nella ‘casa di Valentino Rossi’, anche lui si sarebbe stupido del contrario. Lo spagnolo però mantiene i nervi saldi ed anzi, punzecchia fra le righe Valentino Rossi (e magari anche Maverick Vinales) commentando le prestazioni della Yamaha: tutte veloci, ma chi lo preoccupa di più è Quartararo!

In un’intervista riportata da Motorsport Marquez spiega: abbiamo già avuto una prima presa di contatto nei test e abbiamo potuto vedere che tutte le Yamaha sono state molto veloci. Fabio è stato quello più rapido, poi ci siamo noi, la Suzuki e la Ducati un pelino dietro. Quartararo è il pilota che mi preoccupa maggiormente, è il più in forma, anche se i risultati non lo dimostrano. È quello che sta guidando la Yamaha meglio di tutti. La domenica gli manca l’esperienza, è quello che si vede oggi, ma in moto non si sa mai. Per me la cosa più importante è il campionato, ai duelli personali do zero importanza”.

