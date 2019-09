MotoGp – Marquez mostruoso nelle Fp1 ad Aragon: la reazione del tecnico Petronas diventa virale [VIDEO]

Marc Marquez lascia senza parole tutti nel paddock di Aragon: la reazione del tecnico Petronas diventa virale

E’ andata in scena oggi ad Aragon la prima giornata di prove libere del nuovo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp. Al mattino, solo applausi per Marc Marquez, che nelle Fp1 ha fermato il crono sull’1.46.869, rifilando oltre un secondo al secondo classificato, Maverick Vinales. Un tempone, quello del campione del mondo in carica, che ha lasciato senza parole tutti nel paddock di Aragon.

Ed è proprio grazie al tempone di Marquez che è diventato virale un simpatico video che mostra l’esilarante reazione di un tecnico Petronas. L’uomo in questione è rimasto letteralmente a bocca aperta dopo aver letto il crono segnato da Marquez.

