MotoGp – Una canzone speciale per Francesca Sofia Novello: Pierino diverte la fidanzata di Valentino Rossi [VIDEO]

Pierino canta per Francesca Sofia Novello: la poesia per la fidanzata di Valentino Rossi è speciale

Francesca Sofia Novello è apprezzatissima da tutti gli appassionati delle due ruote e dai fan di Valentino Rossi. La bella modella italiana ha fatto breccia nel cuore di tutti per la sua bellezza, ma anche per la sua semplicità: tra coloro che la apprezzano particolarmente c’è anche Pierino, il famoso “cantastorie” che ha scritto per lei una delle sue ‘poesie’ cantate.

La fidanzata di Valentino Rossi, divertita per le belle parole di Pierino, ha deciso di riprenderlo mentre cantava la canzoncina a lei dedicata pubblicandola nelle sue Storie Instagram.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE