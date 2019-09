Motocross delle Nazioni: Italia nella top 5 in qualifica

Motocross delle Nazioni: l’Italia centra la top 5 in qualifica

Sabato positivo per la Maglia Azzurra al Motocross delle Nazioni. Sulla sabbia olandese di Assen, resa umida dalla pioggia caduta a intermittenza, i piloti italiani hanno conquistato la quinta posizione al termine delle manche di qualifica.

Nella prima heat – riservata alla classe MXGP – la moto di Ivo Monticelli si è spenta all’abbassarsi del cancelletto. Il pilota azzurro alla prima curva era ultimo, staccato dagli avversari, ma ha messo in atto una bella rimonta che lo ha portato all’11° posto già al termine del primo giro. Settimo ad un terzo di gara e autore di una caduta, è stato poi costretto ad alzare i tempi concludendo la heat in nona posizione, dopo aver sorpassato l’australiano Dean Ferris nei metri conclusivi. Successo dello svizzero Jeremy Seewer.

Di rilievo la prestazione di Alberto Forato, capace di chiudere in quinta piazza gara 2, in cui si sono sfidati i piloti della MX2. Alla prima curva il giovane azzurro era nelle retrovie ed è transitato 12° al primo passaggio. Alla quinta tornata ha ottenuto il settimo posto, occupato nelle fasi centrali della manche prima di conquistare ulteriori posizioni negli ultimi tre giri e chiudere così nella top 5. Lo statunitense Justin Cooper si è assicurato la vittoria.

Sfortunato Alessandro Lupino, che nell’ultima manche – della classe Open – è uscito molto bene dal cancelletto ma nei metri successivi è caduto a causa di un contatto, dovendo rimontare giro dopo giro. Dal 27° posto del primo passaggio, ha raggiunto l’11° a tre quarti di gara per mantenerlo fino alla bandiera a scacchi. 1° sul traguardo, il lettone Pauls Jonass.

Visti i risultati di manche, l’Italia domani partirà quinta. Pole al Belgio davanti a Olanda e Stati Uniti. Di seguito la classifica per Nazioni: 1. Belgio 5 pt., 2. Olanda 5 pt., 3. Stati Uniti 7 pt., 4. Australia 9 pt., 5. Italia 14 pt.

Thomas Traversini, Commissario Tecnico FMI: “Possiamo ritenerci soddisfatti di come sono andate le qualifiche. Nonostante i problemi in partenza, i ragazzi sono riusciti ad effettuare belle rimonte grazie ad un buon ritmo. Senza gli inconvenienti al via avremmo potuto ottenere una posizione migliore, ma la top 5 è comunque positiva. Domani dovremo essere capaci di non commettere errori riuscendo a dimostrare ancora la nostra velocità”.

Nel pomeriggio, dopo le qualifiche, il Presidente FMI Giovanni Copioli ha partecipato alla conferenza stampa durante la quale è stato annunciato il ritorno del Campionato del Mondo di Motocross a Maggiora, che nel 2020 ospiterà l’MXGP d’Italia. Presenti anche David Luongo, CEO di Youthstream, e Stefano Avandero, Presidente di A Sport Group.

Tutti i risultati del Motocross delle Nazioni su mxgp.com

Le gare andranno in scena domani secondo il seguente programma:

13.10: Gara 1 (MXGP + MX2)

14.40: Gara 2 (MX2 + Open)

16.08: Gara 3 (Open + MXGP)

