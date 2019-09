Mondiali Ciclismo 2019 – Elia Viviani non ha dubbi: “Sagan? Può scrivere la storia e lo sa benissimo”

Elia Viviani e la prova in linea elite uomini dei Mondiali di ciclismo 2019: il ciclista italiano non ha dubbi su Peter Sagan

Manca sempre meno per la prova in linea elite uomini dei Mondiali di ciclismo 2019. Domenica i campioni delle due ruote si sfideranno sulle strade dello Yorkshire per il titolo iridato. Reduce dal quarto posto nella staffetta mista, Elia Viviani, pur sperando in un buon risultato azzurro, sa che gli italiani dovranno fare i conti con un super Peter Sagan, che nello Yorkshire va a caccia di un quarto e storico titolo Mondiale.

“Secondo me,forse è bene che non avete visto Peter fino adesso, vuol dire che lo vedrete domenica quindi conosco bene peter, sono sicuro e sa benissimo che nella sua testa c’è un grande obiettivo, può scrivere la storia del ciclismo, perchè il quarto mondiale vorrebbe dire entrare nella storia e lui lo sa benissimo e l’obiettivo ce l’ha bello fisso. quindi secondo me sarà della partita eccome domenica“, ha dichiarato Viviani.

