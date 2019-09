Mondiali ciclismo 2019 – Gli Stati Uniti conquistano il terzo oro: Megan Jastrab di aggiudica la prova juniores femminile

Megan Jastrab regala agli Stati Uniti il terzo oro iridato: la statunitense si aggiudica la prova in linea juniores ai Mondiali 2019

Prosegue lo spettacolo dei Mondiali di ciclismo 2019: in attesa della prova in line uomini elite, in programma per domenica, tanti giovani campioncini si stanno sfidando per le strade dello Yorkshire.

Oggi, nella prova in linea juniores femminile, gli Stati Uniti sono riusciti a conquistare il terzo oro iridato, con Megan Jastrab, che si è imposta in volata sulle avversarie de Wilde e Nooijen, entrambe olandesi. Niente da fare per le azzure: la migliore italiana è stata Camilla Alessio, 11ª, mentre Sofia Collinelli ha chiuso la sua gara con un 19° posto.

