Mondiali Atletica 2019 – Filippo Tortu on fire: “ho tirato fuori le palle, ora recupero le energie per la finale!”

Filippo Tortu in finale nei 100 metri dei Mondiali di Atletica 2019: il velocista azzurro sfoga la sua euforia nel post gara e si prepara per l’ultima, decisiva, prova

Filippo Tortu è in finale nei 100 metri dei Mondiali di Atletica 2019. Il giovane velocista italiano si è qualificato con un tempo di 10″11 nella terza batteria delle semifinali nella rassegna iridata di Doha, migliorando la prestazione opaca offerta nella giornata di ieri. Ai microfoni di Rai Sport Tortu ha sfogato la sua euforia nel post gara: “non ho parole per aver raggiunto la finale. Scusate il termine, ma oggi ho tirato fuori le palle… come non avevo fatto ieri, ho pensato solo a fare la mia gara. Avevo ricevuto tanti messaggi di congratulazioni e mi ha fatto piacere. Ora devo recuperare le energie per fare la finale di stasera“.

