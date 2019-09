Mercato NBA – Sfuma Carmelo Anthony ai Nets: Brooklyn non è interessata al giocatore

Carmelo Anthony non sarà un giocatore dei Brooklyn Nets: la franchigia newyorkese non è interessata al giocatore

Negli ultimi giorni, la notizia di un allenamento di Carmelo Anthony con alcuni giocatori dei Nets aveva dato un semplice assist al conseguente rumor di mercato NBA secondo il quale ‘Melo’ sarebbe finito nel mirino di Brooklyn. Secondo l’insider di The Athletic, Shams Charania, i Brooklyn Nets non sarebbero però interessati al giocatore, ma vorrebbero completare il roster con Lance Thomas o CJ Williams. Per Carmelo Anthony restano comunque vive le piste che portano ai Lakers o ai Knicks.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE