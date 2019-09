Manchester United, Solskjaer blinda Pogba: “Paul non vuole andare da nessuna parte, resta anche a gennaio”

L’allenatore del Manchester United ha parlato del futuro del centrocampista francese, sottolineando come non si trasferirà al Real Madrid

Il Manchester United non ha nessuna intenzione di cedere Paul Pogba, lo ha confermato anche Ole-Gunnar Solskjaer in conferenza stampa, ammettendo di puntare sul centrocampista francese.

Niente addio a gennaio dunque, come emerso dalle parole del norvegese: “non ascolto il presidente del Real Madrid. Ho visto la loro partita al Paris St Germain ed è stata una brutta sconfitta. Paul sta lavorando sodo ed è totalmente impegnato con il Manchester United. Non sono preoccupato ora e non sarò mai preoccupato in futuro. Se dovessero iniziare ad esserci altre indiscrezioni da Madrid, non ci saranno più preoccupazioni. Gestiremo eventuali speculazioni come abbiamo già fatto. Pogba non vuole andare da nessuna parte, è felice qui. E’ uno dei nostri pilastri”.

