Juventus, niente trasferimento in Qatar per Mario Mandzukic: trattativa quasi definitivamente saltata

L’attaccante croato difficilmente lascerà la Juventus per trasferirsi in Qatar, sono sorti infatti alcuni problemi che hanno fatto saltare la trattativa

Mario Mandzukic non lascerà la Juventus, è infatti quasi definitivamente saltata la trattativa per il trasferimento dell’attaccante croato in Qatar. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’operazione si è arenata per le condizioni economiche del contratto e per alcuni dubbi di natura fiscale, che hanno fatto sì che tramontasse tutto.

Pochi gli spiragli per una riapertura, l’ex Bayern Monaco infatti non è stato convocato nemmeno per la trasferta di Brescia, nonostante il forfait di Ronaldo e i problemi di Higuain. Toccherà dunque a Maurizio Sarri definire la posizione di Mandzukic, al momento fuori dal progetto tecnico e dunque ai margini della rosa bianconera. Nel caso in cui il croato non dovesse riuscire a convincere l’allenatore toscano, non resterebbe che aspettare gennaio per trovare un’altra sistemazione.

