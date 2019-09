Golf – Safeway Open: Francesco Molinari torna a giocare nel PGA Tour dopo un mese, che sfida con Mickelson

L’azzurro torna a giocare nel PGA Tour ad un mese dall’ultima apparizione, sfidando Mickelson e Thomas nel Safeway Open

Francesco Molinari torna a giocare nel PGA Tour, dopo oltre un mese dall’ultima apparizione, prendendo parte al Safeway Open, terzo torneo della stagione 2019/2020 in programma al Silverado Resort&Spa di Napa in California. Sebbene alcuni big non abbiamo ancora ripreso e altri siano impegnati in Europa, il field presenta bei nomi come quelli, oltre che dell’azzurro, di Justin Thomas, Bryson DeChambeau, Patrick Cantlay e Phil Mickelson. Al via anche Harris English e Jim Furyk, gli australiani Adam Scott e Marc Leishman, il giapponese Hideki Matsuyama, il canadese David Hearn, il colombiano Sebastiab Muñoz, vincitore la scorsa settimana del Sanderson Farms Championship, e il coreano Sung-jae Im, “rookie of the year” 2018-2019 del PGA Tour, che ha nell’occasione ceduto al playoff.

Difende il titolo Kevin Tway, che non ha molte possibilità di ripetersi, e saranno in gara anche Fred Couples, classe intatta, anche se l’età avanza, e sempre nel cuore dei fans statunitensi, e Tony Romo, ex giocatore di football americano, che per la verità nelle precedenti gare disputate sul circuito non ha mai lasciato traccia golfistica, ma che comunque è un motivo di richiamo.

Francesco Molinari, reduce dal 14° posto nel BMW PGA Championship (European Tour), cerca la continuità di rendimento che è mancata dopo l’ottimo avvio d’anno 2019 con il successo a marzo nell’Arnold Palmer Invitational. E il torneo di Napa sembra un’ottima opportunità. Il montepremi è di 6.600.000 dollari.

Diretta su GOLFTV – Il Safeway Open sarà teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Prima giornata: giovedì 26 settembre, dalle ore 23 alle ore 3.

