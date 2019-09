Formula 1, incertezza Ferrari dopo la partenza del Gp di Sochi: tutti i team radio di Leclerc e Vettel con il muretto box [VIDEO]

Il botta e risposta tra Vettel e Leclerc con il muretto box della Ferrari durante i primi giri del Gran Premio di Sochi

Primi giri davvero infuocati a Sochi per la Ferrari, conseguenza della strategia definita prima del Gran Premio di Russia, secondo la quale Leclerc avrebbe dovuto dare la scia a Vettel per superare Hamilton.

Un piano riuscito alla perfezione, con il tedesco addirittura saltato in testa alla corsa, recuperando ben due posizioni. Il resto non viene però rispettato, Seb non lascia passare il compagno nonostante l’invito del muretto box, invitandolo ad avvicinarsi per scambiare le posizioni. Tutto viene rimandato al momento del pit-stop, quando Leclerc viene richiamato al box, consentendogli di superare Vettel al rientro in pista del tedesco. Ecco la successione dei team radio:

Muretto box: “stiamo valutando di scambiare le posizioni a metà gara”

Leclerc: “si nessun problema, capisco”

Muretto box: “Sebastian ti lascerà passare il prossimo giro”

Vettel: “lo avrei fatto comunque, ma prendiamo vantaggio per altri due giri”

Muretto box: “lascia passare Charles”

Vettel: “si dovrà avvicinare”

Leclerc: “mi avete messo dietro, rispetto tutto. Parleremo dopo la gara, ma ora è ovviamente difficile avvicinarsi”

Muretto box: “Charles faremo lo scambio più avanti, Lewis è vicino e ora vogliamo spingere. Lo faremo dopo, concentrati sulla tua gara”

