Formula 1 – La rivelazione sull’Inno di Mameli e quel retroscena dopo la vittoria a Monza, Leclerc svela: “il tassista mi ha scambiato per un tifoso e…”

Charles Leclerc rivela due importanti retroscena: il racconto sull’Inno di Mameli e quel simpatico episodio dopo la vittoria a Monza

Charles Leclerc sta ancora vivendo un sogno: reduce da due vittorie consecutive, dopo il primo successo in Formula 1, il giovane monegasco sembra si possa finalmente godere i suoi trionfi grazie alla settimana di pausa dopo le due gare consecutive.

“Il sogno era correre in F.1 e poi con la Ferrari. Un altro era vincere a Monza. Adesso essere campione del mondo è quello che voglio assolutamente“, ha dichiarato oggi Leclerc ai microfoni del Tg1 prima di raccontare un simpatico retroscena: “sono salito dietro e il tassista che non mi vedeva mi ha chiesto: ‘sei andato a vedere il Gran Premio? Questo giovane della Ferrari è davvero forte’. Alla fine del viaggio gli ho detto chi ero: il giovane molto forte. E’ stato davvero divertente”.

Leclerc ha aperto poi una parentesi sulla sua freddezza acquisita nel tempo: “non lo ero, anzi di natura ero al contrario, perchè quando facevo una bellissima gara ma finivo secondo mi arrabbiavo perchè volevo essere sempre primo e mi demoralizzavo e quindi ho lavorato su questo aspetto“.

Infine il giovane monegasco della Ferrari ha raccontato un secondo aneddoto che renderà fieri tutti i tifosi italiani: “quando viaggiavo da Maranello ascoltavo l’Inno per impararlo e poterlo cantare quando sarebbe arrivata la prima vittoria, ma quando è successo, forse per l’emozione non ce l’ho fatta a cantarlo tutto, ma a Monza mi sono abituato e ci sono riuscito!“.

