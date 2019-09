Formula 1 – Lewis Hamilton dal cuore d’oro, il post per il fratello è commovente: “è nato con paralisi cerebrale, ma…”

Lewis Hamilton dolcissimo sui social: il post per il fratello disabile è commovente

Sono attualmente in corso le prime libere del Gp di Russia: i piloti della Formula 1 sono tornati in pista a Sochi per un nuovo appuntamento stagionale dopo la doppietta Ferrari di Singapore, che ha regalato a Vettel la prima vittoria stagionale, dopo oltre un anno di digiuno.

Lewis Hamilton, che a Marina Bay ha chiuso ai piedi del podio, è motivato a far bene in terra russa, ma alla vigilia del Gp di Sochi il britannico ha dimostrato che la Formula 1 non è tutto per lui. Il campione del mondo in carica ha infatti postato sui social delle bellissime parole dedicate al fratello, nato con una paralisi cerebrale. “Questo è il mio fratello di sangue, mio ​​fratello dal giorno in cui è nato e da allora il mio sostenitore numero 1. Sono da sempre grato di aver avuto il privilegio di vedere una persona così speciale crescere dalla nascita. Per quelli di voi che non lo sanno, mio ​​fratello è nato con paralisi cerebrale e gli è stato detto che non avrebbe mai potuto camminare. Non si è mai arreso, continua a salire in auto e corre nel British Touring come primo e unico pilota disabile, nonché il primo e unico pilota nero in questo sport che fino ad oggi è stato fuori portata per le minoranze e le persone con disabilità. Sono così orgoglioso di lui ed entusiasta di vedere cosa ci aspetta per lui. #hambros come dice lui, non ci arrendiamo mai! Nemmeno tu dovresti“, ha scritto a corredo di un dolce foto che lo ritrae mentre spinge divertito in carrozzina il fratello.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE