Formula 1 – Leclerc mostra gli artigli: “con Hamilton sapevo di essere al limite. Critiche? Io piÃ¹ pronto di quanto si pensasse”

Charles Leclerc mostra gli artigli dopo il successo a Monza. Il pilota monegasco si è detto consapevole della ‘pericolosità’ nel testa a testa con Hamilton ed ha scoccato una frecciatina ai detrattori

Talentuoso, più maturo e finalmente anche vincente. La doppietta Spa-Monza ha regalato un nuovo Charles Leclerc alla Ferrari, un pilota sul quale puntare nel presente e soprattutto nel futuro della scuderia di Maranello.

Il talentino monegasco ha dimostrato di non aver paura di battagliare contro Hamilton, come accaduto alla Variante della Roggia, dopo il testa a testa nel quale ha preso bandiera bianco-nera, tirando fuori gli artigli anche nel rispondere alle critiche dei detrattori per qualche errore ad inizio stagione: “sapevo di essere al limite. Ma alla fine volevo dare assolutamente tutto per ottenere questa vittoria. Ovviamente ci si sente bene. Non ho avuto un inizio di stagione facile, ho fatto alcuni errori, ma penso che li possiamo considerare di gioventù. Ma non è nemmeno una scusa, perché penso di essere cresciuto molto rispetto all’inizio della stagione. Capisco chi mi criticava, dicendo che ero troppo giovane per salire su una Ferrari al mio secondo anno in Formula 1. Posso solo ringraziare la Ferrari per aver creduto in me. Erano in possesso di molti dati e li hanno analizzati, ma non era una decisione facile. Alla fine sono molto felice di questi risultati, perché dimostrano che forse ero più pronto di quanto pensassero alcune persone“.

