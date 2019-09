Formula 1 – Leclerc incontra tutti gli uomini Ferrari: “8 giorni indimenticabili, il merito è tutto vostro”

Charles Leclerc si congratula con tutto lo staff Ferrari dopo le sue due vittorie consecutive a Spa e Monza: il discorso del giovane monegasco

Splendida giornata di festa a Maranello dopo i due successi di Charles Leclerc: Mattia Binotto ha deciso di organizzare un momento speciale riunendo tutti gli uomini Ferrari per festeggiare i due trionfi consecutivi. Anche il giovane monegasco ha parlato a tutto lo staff della Rossa: “credo di aver vissuto otto giorni indimenticabili: centrare due vittorie al mio primo anno in Formula 1 è qualcosa di incredibile e il merito è soprattutto vostro, specie dopo un inizio di campionato lontano dalle nostre aspettative. La settimana di Monza è stata fantastica: tanto io quanto Seb siamo rimasti elettrizzati dall’accoglienza che ci hanno riservato i tifosi a Milano e questo ci ha motivato tantissimo a far bene a Monza. Quando ero in macchina a lottare sentivo il supporto della gente sugli spalti e quando ho passato il traguardo è stata una vera liberazione. Grazie dunque a tutti voi”, queste le parole di Leclerc.

