Formula 1, Wolff punge Bottas dopo il Gp di Monza: “fatica a tirare fuori il meglio dalla macchina quando…”

Il team principal della Mercedes ha lanciato una frecciatina a Bottas, colpevole di non essere riuscito a superare Leclerc nel finale del Gp di Monza

La Mercedes non ha potuto nulla al cospetto della Ferrari a Monza, sia Hamilton che Bottas hanno tentato di superare Leclerc, senza riuscirsi fino alla bandiera a scacchi.

Se il britannico è stato più pericoloso, il finlandese non è riuscito ad avvicinarsi al monegasco, perdendo così la possibilità di sorpassarlo. Una situazione che ha spinto Toto Wolff a criticare il proprio pilota: “sembra che Bottas faccia un po’ fatica a tirare fuori il massimo dalla macchina quando si trova nella scia di un’altra vettura. Lewis è in grado di avvicinarsi di più per mettersi nelle condizioni di fare un attacco. E’ un qualcosa su cui Valtteri deve lavorare. Ma è stato comunque un weekend positivo, perché è stato veramente veloce, probabilmente era il più veloce in gara”. Sulla questione è intervenuto anche lo stesso Bottas: “idealmente avrei voluto gestire di più le gomme, ma per avere una possibilità di vincere la gara potevo solo spingere e questo le ha fatte calare prima. Negli ultimi quattro giri ho accusato un grande calo, che ha reso tutto più difficile. Quando mi ero avvicinato abbastanza, ho avuto un bloccaggio dell’anteriore in frenata. Qualcosa di simile a quello che è successo a Lewis quando l’ho passato. Da tutti i calcoli, per avere la possibilità di sorpassare, ci vuole un secondo di differenza di ritmo e io ne ho avuto al massimo mezzo quando mi sono avvicinato a Charles. Ci ho provato in tutti i modi, ma era fuori dalla mia portata“.

