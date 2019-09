Europei di Tiro a Segno – Oro per l’azero Lunev nella pistola grosso calibro, sesto posto per l’azzurro Di Martino

Buona prestazione per il tiratore italiano che si ferma a dieci colpi dal nuovo campione europeo, bene anche Torracchi e Mazzetti che chiudono nella top-30

Ai Campionati Europei di Bologna questa mattina sono scesi sulle linee di tiro del poligono a 25 metri gli atleti di pistola grosso calibro. La competizione è stata vinta da Ruslan Lunev (587) che ha conquistato la medaglia d’oro davanti all’ucraino Pavlo Korostylov (587) che ha chiuso in seconda posizione con pochissime mouche di differenza, mentre al terzo posto si è piazzato il tedesco Christian Reitz (583).

Fra gli azzurri si è distinto Dario Di Martino (Carabinieri) che ha concluso al sesto posto (579). In gara anche Alessio Torracchi (Fiamme Gialle) e Riccardo Mazzetti (Esercito) che si sono fermati rispettivamente al 13esimo (577) ed al 29esimo posto (567). La squadra italiana ha sfiorato il podio fermandosi al quarto posto (1723) dietro a Ucraina (1738), Germania (1737) e Francia (1730).

Prima giornata di gare per gli atleti che gareggiano sulla distanza di 300 metri a Tolmezzo. A dare il via alle competizioni i tiratori di carabina mista a 300 metri. La gara è stata estremamente combattuta soprattutto fra la Svizzera – che ha schierato Jan Lochbihler e Silvia Guignard Schnyder – e la Svezia – rappresentata da Elin Ahlin e Karl Olsson. Le due squadre, in parità al termine della gara, sono andate allo spareggio che ha decretato la vittoria della Svizzera. In terza posizione si è piazzata la Norvegia. Quarto posto per la Polonia.

RISULTATI

PISTOLA GROSSO CALIBRO

1.Ruslan Lunev (AZE) 587; 2. Pavlo Korostylov (UCR) 587; 3. Chriistian Reitz (GER) 583; 6. Dario Di Martino (ITA) 579; 13. Alessio Torracchi (ITA) 577; 29. Riccardo Mazzetti (ITA) 567.

Squadra: 1. Ucraina 1738; 2. Germania 1737; 3. Francia 1730; 4. Italia 1723.

MIXED TEAM 300 M

1. SUI (191; S-Off:20); 2. SWE (191; S-Off: 18); 3. NOR 171.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE