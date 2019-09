Europei di Tiro a Segno – Penultima giornata di gare a Tolmezzo, oro per Pickl nel fucile standard

L’austriaco ha vinto il titolo europeo nel fucile standard, precedendo lo svedese Olsson e il norvegese Claussen

Penultima giornata di gare ai Campionati Europei di Tolmezzo. Questa mattina gli atleti hanno disputato la competizione di fucile standard: al primo posto si è piazzato l’austriaco Bernhard Pickl (591) che oltre al titolo europeo ha avuto il merito di stabilire anche il record del mondo ed europeo in questa specialità.

Medaglia d’argento per lo svedese Karl Olsson (590), terzo posto per il norvegese Simon Claussen (589). Per quanto riguarda la prestazione a squadra ha conquistato il gradino più alto del podio il team della Norvegia (1765) che ha siglato anche il record europeo e mondiale. Medaglia d’argento per la Svizzera (1741), terzo posto per la Francia (1736).

