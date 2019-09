Chelsea-Valencia, bruttissimo fallo di Coquelin: la caviglia di Mount si piega in maniera spaventosa [VIDEO]

Infortunio davvero brutto da vedere quello subito da Mason Mount, giovane giocatore del Chelsea costretto alla sostituzione nel primo tempo del match di Champions League contro il Valencia. L’intervento di Coquelin è di quelli tremendi, la caviglia del centrocampista inglese si piega in maniera innaturale, obbligando Lampard alla sostituzione. Questo il video dell’intervento costato ‘solo’ il cartellino giallo al giocatore del Valencia:

Coquelin given yellow for this. ridiculous from him, should be off. pic.twitter.com/HE00yYxOkR

— amadí (@amadoit__) 17 settembre 2019