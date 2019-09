Beach Volley – Lupo-Nicolai e Menegatti-Orsi Toth superano la prima fase delle qualificazione Olimpica

Qualificazione olimpica beach volley: Lupo-Nicolai e Menegatti-Orsi Toth superano la prima fase

Buone notizie per le coppie azzurre Menegatti-Orsi Toth e Lupo-Nicolai impegnate nel torneo di qualificazione olimpica in corso di svolgimento a Haiyang e che mette in palio 4 posti (2 maschili e 2 femminili) per i Giochi di “Tokyo 2020”.

Marta e Viki hanno superato la prima fase infilando due successi consecutivi e chiudendo il girone al primo posto. Dopo la vittoria sofferta all’esordio contro Liliana-Elsa 2-1 (24-26, 24-22, 15-12), le due azzurre hanno bissato il successo contro le brasiliane Agela-Carol Horta, chiudendo con meno difficoltà il match valido per il primato 2-0 (21-19, 21-16).

Avanti anche Daniele Lupo e Paolo Nicolai nel tabellone maschile. Nella gara d’esordio, i due azzurri hanno avuto la meglio dei brasiliani Andre-George 2-0 (21-17, 21-15) grazie ad una buona organizzazione di gioco che ha lasciato poco spazio agli avversari. Nella gara successiva, però, Daniele e Paolo non sono riusciti a ripetersi, cedendo agli svizzeri Hedrich-Gerson 2-0 (21-18, 21-16) e chiudendo la pool A al secondo posto. Nella notte italiana andranno in scena le gare della seconda fase del torneo: Lupo-Nicolai se la vedranno con la coppia norvegese composta da Berntsen e il fratello minore del campione europeo Mol. A completare il girone H i cechi Perusic-Schweiner. Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, invece, sono state inserite nella pool F con le polacche Wojtasik-Kociolek e le svizzere Heidrich-Vergè-Deprè.

Le pool della seconda fase

Tabellone maschile

Pool H: Nicolai-Lupo (ITA); Berntsen-Mol H. (NOR); Perusic-Schweiner (CZE)

Tabellone femminile

Pool F: Menegatti-Orsi Toth (ITA); Wojtasik-Kociolek (POL); Heidrich-Vergè-Deprè (SUI)

La Formula – La competizione (18-22 settembre), per il settore maschile e per quello femminile, sarà caratterizzata da quattro fasi

SECONDA FASE – Quattro gruppi (E – H) di tre squadre che si affronteranno con la formula del Round Robin. Le prime due formazioni classificate si qualificheranno alla terza fase, in totale otto coppie.

TERZA FASE – Le otto squadre saranno divise in due gruppi (I – J), che si disputeranno con la formula del Round Robin. Le prime due coppie di ciascun gruppo avanzeranno alla fase finale.

FASE FINALE – La prima classificata del gruppo I giocherà con la seconda del gruppo J, mentre la prima della pool J contro la seconda del girone I.

Le coppie vincitrici dei due match guadagneranno per la propria nazione un posto ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

In totale saranno quindi 4 i posti assegnati per le Olimpiadi: 2 maschili e 2 femminili.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE