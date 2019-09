ATP Zhuhai – Esordio positivo per Andy Murray, lo scozzese supera Sandgren al primo turno in tre set

Buona la prima a Zhuhai per Murray, che vince a fatica al cospetto dell’americano con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-1

Andy Murray comincia con una vittoria il suo percorso agli ‘Huajin Securities Championships’, nuovissimo torneo Atp 250 che si sta disputando sui campi in cemento dell’Hengqin International Tennis Center di Zhuhai, nella provincia del Guangdong, in Cina.

Lo scozzese, scivolato dopo il lungo stop al numero 413 del ranking, si impone in tre set sull’americano Sandgren, costretto ad arrendersi con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-1. Oltre due ore e mezza di battaglia per Murray, che adesso al secondo turno se la vedrà con De Minaur, abile a superare in due set Millman all’esordio nel torneo.

