Nissan – In arrivo il nuovo Juke: look aggiornato e nuove performance [GALLERY]

Nuovo Nissan Juke sta arrivando: nuovo look e nuove performance per il piccolo crossover

Nuovo Nissan JUKE è nella fase finale dei test su strada, in vista della sua presentazione ufficiale prevista per settembre. Nuovo look e nuove performance per il piccolo crossover Nissan che dal lancio, avvenuto nel 2010, ad oggi ha venduto oltre un milione di unità.

Impegnata sulla pista di Millbrook, a nord di Londra nel Regno Unito, la vettura con camouflage lascia spazio alla fantasia, ma si riconoscono le tipiche linee da B-SUV, il segmento che proprio Nissan JUKE ha creato.

Sviluppato in Europa, Nissan Juke è il frutto di una proficua collaborazione fra diversi progettisti talentuosi, che hanno lavorato insieme alla sua realizzazione per rilanciare la sfida in un mercato sempre più competitivo.

Nuove linee da coupé, cerchi da 19” e un carattere dinamico per fissare nuovi standard di design per i crossover compatti.

Pensato e realizzato per soddisfare le esigenze dei clienti B-SUV in termini di design distintivo, nuove tecnologie e migliori performance per un maggiore piacere di guida.

Tra le dotazioni tecnologiche di Nissan JUKE spiccano ProPILOT, il sistema di assistenza alla guida già presente su Qashqai e LEAF, e un avanzato sistema di connettività.

Aumentano le dimensioni per offrire maggiore spazio e comfort per guidatore e passeggeri, senza perdere l’agilità che da sempre caratterizza la vettura.

Nissan JUKE sta per tornare con la sua grande personalità e il suo carattere, per confermarsi quale punto di riferimento nel B-SUV, segmento in continua espansione.

Valuta questo articolo