Tiro con l’Arco – Coppa del Mondo: Pagni eliminato ai quarti nel compound, domani tocca a Nespoli nel ricurvo

Sergio Pagni viene eliminato ai quarti di finale delle finali di Coppa del Mondo di Mosca, domani le finali del ricurvo: alle 16,15 tocca a Mauro Nespoli

Finisce ai quarti l’avventura alle Finali di World Cup di Sergio Pagni. Nel compound l’azzurro, vincitore della competizione nel 2009 e nel 2010, perde la sfida d’esordio contro il colombiano Daniel Munoz 143-141. Lo specialista della Nazionale inizia meglio portandosi sul 29-28 dopo la prima volée. Il sudamericano ribalta la situazione nelle successive sei frecce con entrambi i parziali vinti 29-28. Pagni però non si arrende e rimane agganciato al match con il 29-29 della penultima volée.

Nelle ultime tre frecce però arrivano due “8” per Pagni e così Munoz chiude il match con il 28-27 che vale il 143-141 finale. Il colombiano al termine delle gare vince il bronzo battendo in finale il russo Anton Bulaev 147-146. L’oro va invece al collo di Mike Schloesser. L’olandese, tra i più attesi a Mosca, ha vinto l’ultima sfida di oggi contro Braden Gellenthien (USA)147-144.

DOMANI MAURO NESPOLI – L’Italia ha ancora una possibilità di brillare in queste finali di Coppa del Mondo. Domani alle 16,15 (ora italiana) l’olimpionico sfiderà ai quarti di finale dell’arco olimpico il coreano Bae Jaehyeon. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming sul canale ufficiale Youtube della World Archery.

I RISULTATI DEL COMPOUND FEMMINILE – Nel compound femminile vince la Coppa del Mondo 2019 la colombiana Sara Lopez. La sudamericana in finale batte con una prova superlativa la padrona di casa Natalia Avdeeva con il risultato di 149-139 . Terzo posto per la francese Sophie Dodemont che nella finale per il bronzo ha vinto la sfida contro la danese Tanja Jensen 143-141.

