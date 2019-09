Formula 1 – La vittoria di Leclerc a Monza e la sfortuna di Vettel, Mekies assicura: “Seb sa di avere un compagno che è un campione”

La Ferrari esalta Leclerc: le parole del ds Mekies dopo la vittoria del giovane monegasco al Gp d’Italia 2019

Domenica da sogno per la Ferrari a Monza: Charles Leclerc ha riportato il Cavallino sul gradino più alto del podio al Gp d’Italia dopo ben 9 anni, lasciandosi alle spalle le Mercedes di Bottas ed Hamilton. “Sta facendo cose che non vedevamo da tempo“, ha affermato oggi il ds Ferrari ai microfoni di Radio anch’io sport. “Mi ricorda il Sebastian (Vettel, ndr) degli inizi. In due o tre gare sta andando sempre più forte. Noi abbiamo un ruolo nell’aiutarlo a trovarsi nell’atmosfera giusta per crescere. A lui piace gareggiare come ha fatto ieri, ma quando si toglie il casco è una persona tranquilla e rilassata“, ha aggiunto Lauren Mekies.

“Ha ancora tanti margini di miglioramento, guadagnerà in velocità e nelle battaglie“, ha continuato prima di aprire una parentesi sulla gara amara di Vettel: “lui sta lavorando benissimo, sa di avere un compagno che è un campione come lui stesso. Ieri l’evento è stato sfortunato, ma non toglie niente al lavoro incredibile che hanno fatto i nostri piloti“.

