Formula 1 – L’errore di Vettel e i complimenti a Leclerc, Binotto sicuro: “Charles è forte! Noi lo sapevamo, gli altri se ne stanno accorgendo ora”

Binotto analizza la domenica di gara di Monza: dai complimenti a Leclerc all’errore di Vettel, le parole del team principal Ferrari il giorno dopo il Gp d’Italia

Sicuramente Charles Leclerc starà ancora festeggiando per la strepitosa vittoria di ieri a Monza: il giovane monegasco ha riportato la Ferrari sul gradino più alto del podio al Gp d’Italia ben 9 anni dopo l’ultimo successo. Leclerc ha regalato una grande gioia a tutto il suo team, che nonostante qualche comprensione interna è soddisfatto del risultato ottenuto.

“Charles Leclerc è forte: lo è nel corpo a corpo e anche in gara. Noi lo sapevamo e ora se ne stanno accorgendo anche gli altri“, ha raccontato Binotto ai microfoni Sky. “Seb ha commesso un errore e l’ha pagato cara, così come l’abbiamo pagato caro noi come squadra, perchè sono convinto che avrebbe fatto podio anche lui. Adesso dobbiamo fare in modo che non si ripeta più. Ma Vettel è un campione del mondo e non gli si insegna a guidare“, ha concluso il team principal Ferrari.

