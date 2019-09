Formula 1, Binotto mette in riga Leclerc e Vettel: “l’episodio in qualifica? Non deve ripetersi più”

Il team principal della Ferrari è tornato a parlato di quanto successo in qualifica tra Vettel e Leclerc, chiudendo una volta per tutte la situazione

Nella splendida giornata di Monza, c’è anche qualcosa di negativo in casa Ferrari. Ovviamente l’umore di Vettel, tredicesimo al traguardo dopo l’ennesimo errore non forzato, ma anche gli strascichi di quanto accaduto in qualifica tra i piloti del Cavallino.

Secondo le direttive di Binotto, il monegasco avrebbe dovuto concedere la propria scia a Vettel, cosa non avvenuta per la melina terribile messa in atto da quasi tutti i piloti. Sulla questione è tornato poi ieri sera il team principal in rosso, chiudendo di fatto la vicenda: “è stato importante cogliere le occasioni che avevamo su questa pista e a Spa. La potenza del motore ci ha aiutato, ma anche il pacchetto aerodinamico specifico preparato a Maranello ha funzionato. Adesso dobbiamo continuare a sviluppare la macchina e sfruttare le opportunità nelle gare che restano. A Singapore avremo un nuovo pacchetto ad alto carico. L’episodio delle qualifiche? Ne abbiamo discusso tutti insieme e ci siamo chiariti. Ho voluto ringraziare Charles perché ha fatto un bel lavoro. Quello che è successo sabato, è stato la conseguenza di una situazione strana che si è creata nel giro di lancio, ma non rovinerà il rapporto fra i nostri piloti. Seb ha accettato di voltare pagina e di guardare avanti, con un grande gesto. L’importante è che un caso del genere non si ripeta perché non sarebbe accettabile. Ma da ogni situazione si può imparare“.

