Formula 1, penalità differenti per Vettel e Stroll a Monza: arriva la spiegazione della Direzione Gara

Il direttore di gara Masi ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a comminare due sanzioni differenti per Stroll e Vettel, nonostante abbiano commesso manovre simili

Due pesi e due misure? Niente di tutto questo, la Direzione Gara ha preso una decisione ragionata e ponderata per quanto riguarda le penalità inflitte a Sebastian Vettel e Lance Stroll a Monza, nonostante le manovre scorrette da essi commesse fossero simili.

Il direttore di gara Michael Masi ha spiegato ai microfoni di Motorsport.com il motivo per cui il tedesco abbia ricevuto uno stop&go di 10 secondi, al contrario del canadese sanzionato con un drive through: “la differenza tra Sebastian e Lance è che Vettel, quando è rientrato in pista in modo non sicuro, ha provocato un incidente. Tra Stroll e Gasly c’è stata solo una mossa pericolosa, per questo le penalità sono differenti. Quando sei in dubbio, bisogna essere prudenti. Tutto può succedere in modo molto veloce, non c’è tanto tempo per pensarci e in questo caso è stato una carambola, quindi non c’è giustificazione“.

