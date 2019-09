Formula 1, Hamilton stuzzica i tifosi italiani: il messaggio social del pilota Mercedes è pungente [FOTO]

Il pilota della Mercedes ha prima elogiato i tifosi italiani per la propria passione, stuzzicandoli poi sui fischi avvertiti durante la cerimonia del podio

Ha utilizzato i social Lewis Hamilton per ringraziare e, al tempo stesso stuzzicare, i tifosi italiani dopo il Gran Premio di Monza, chiuso al terzo posto dietro Leclerc e Bottas. Il pilota della Mercedes ha elogiato la passione dei fan accorsi all’Autodromo brianzolo, per poi pungerli circa i fischi avvertiti durante la cerimonia del podio.

Un comportamento che non è piaciuto al campione del mondo, come ammesso all’interno di una sua Instagram Story: “tifosi italiani, wow, la vostra energia si è sentita attraverso l’intero pianeta e per questo vi ammiro molto. La passione che mostrate è davvero speciale. I fischi non sono così piacevoli, ma va bene così. Posso accettarli. Spero che col tempo le cose possano cambiare, così da non sentire più i fischi in un Paese così bello. Tuttavia non importa, vi auguro il meglio e tante cose positive nella vostra vita“.

