Nuova avventura per Diego Armando Maradona? Il Pibe de Oro pronto a guidare un club argentino

L’ex allenatore dei Dorados de Sinaloa potrebbe tornare in panchina per allenare il Gimnasia La Plata in Argentina

Si potrebbe presto aprire un nuovo capitolo nella carriera di allenatore di Diego Armando Maradona, il Pibe de Oro infatti è vicino a guidare in questa stagione il Gimnasia La Plata. Dopo l’esperienza con i Dorados de Sinaloa, Maradona è adesso pronto a tornare in panchina per guidare la formazione sudamericana fuori dalla crisi, considerando l’ultima posizione che occupa nella Superliga. Cinque giornate e un solo punto ottenuto da Dario Ortiz, che adesso dovrebbe lasciare il posto a Maradona, chiamato ad un’impresa per niente facile vista la difficoltà del campionato argentino.

