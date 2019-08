WTA Toronto – Carla Suarez Navarro annienta Venus Williams, la statunitense asfaltata al primo turno

Subito fuori la maggiore delle sorelle Williams, sconfitta senza appello da una perfetta Carla Suarez Navarro

Venus Williams non riesce a superare il primo turno della Rogers Cup, torneo Wta con un montepremi di 2.830.000 dollari in corso sul cemento di Toronto, in Canada.

La tennista statunitense cede nettamente alla spagnola Carla Suarez Navarro, capace di imporsi in due set con il punteggio di 6-4, 6-2 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Un confronto letteralmente dominato dalla giocatrice iberica, che al secondo turno se la vedrà adesso con la Kontaveit, abile ad eliminare ieri Maria Sharapova.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo