WTA Toronto – Serena Williams in finale: a Bouzkova non riesce un’altra impresa

Questa volta Marie Bouzkova non riesce a ribaltare il pronostico. Dopo aver superato ben 3 campionesse Slam del calibro di Sloane Stephens, Jelena Ostapenko e Simona Halep (ritiratasi per infortunio dopo un set), Marie Bouzkova, numero 91 al mondo, si è dovuta arrendere a Serena Williams nella semifinale del WTA di Toronto. Pur vincendo 6-1 il primo set, la tennista ceca ha subito la rimonta della pluricampionessa Slam americana, capace di imporsi 3-6 / 3-6 e staccare il pass per la finale. Nell’ultimo atto del torneo Serena Williams affronterà la giocatrice di casa Bianca Vanessa Andreescu.

