WTA San Jose – Aryna Sabalenka domina la semifinale: Donna Vekic stesa dopo due set

Aryna Sabalenka trionfa nella semifinale del WTA di San Jose: la tennista bielorussa si impone in due set sulla croata Donna Vekic

Dopo una prima parte di stagione non di certo esaltante, soprattutto negli Slam, Aryna Sabalenka si toglie una bella soddisfazione. La tennista bielorussa, numero 10 del ranking mondiale femminile, ha conquistato la vittoria nella semifinale del WTA di San Jose. Dopo 1 ora e 19 minuti, Aryna Sabalenka si è imposta su Donna Vekic grazie al punteggio di 4-6 / 3-6. Per coronare al meglio il suo cammino nel WTA di San Jose, Sabalenka dovrà superare in finale Saisai Zheng.

