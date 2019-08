Vuelta di Spagna – Si comincia con una cronosquadre: percorso, altimetria e favoriti della prima tappa

L’edizione 2019 della Vuelta di Spagna prende il via con una interessante cronosquadre che caratterizza la prima tappa

Prende il via oggi la Vuelta di Spagna 2019, terza grande corsa a tappe della stagione ciclistica. Dopo Giro d’Italia e Tour de France, ci si sposta in Spagna per vivere le emozioni di questo importante avvenimento, che scatta oggi con la prima frazione caratterizzata da una cronosquadre.

I ciclisti sfideranno il cronometro su un percorso di 13.4 chilometri situato a Torrevieja, città della provincia di Alicante nella comunità autonoma Valenciana. Nessuna difficoltà altimetrica per le squadre, che percorreranno un tracciato caratterizzato da poche curve e da un numero ridotto di passaggi pericolosi, che permetteranno dunque ai corridori di spingere a tutta per prendersi questa prima tappa. Per quanto riguarda il borsino dei favoriti, il pronostico pende nettamente a favore della Jumbo-Visma, che dovrà vedersela però con il Team Ineos e la Movistar, pronte a dare filo da torcere alla formazione olandese. Da non sottovalutare infine la Deceuninck-Quick Step e la EF Education First, che potrebbero sparigliare le carte in tavola.

