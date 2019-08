Torneo Acropolis 2019 – Esordio negativo per l’Italia: azzurri sconfitti dalla Grecia padrona di casa

Sconfitta all’esordio per l’Italia nel Torneo Acropolis 2019: esordio negativo per gli azzurri battuti dalla Grecia padrona di casa

Inizia con una sconfitta il Torneo Acropolis 2019 per l’Italia. La formazione allenata da coach Meo Sacchetti è stata sconfitta per 83-63 dalla Grecia padrona di casa. La formazione ellenica, che fra le sue file può vantare lo straordinario talento di Giannis Antetokounmpo, stella dei Milwaukee Bucks nonchè MVP della regular season NBA, si è dimostrata di un livello ancora superiore agli azzurri che, va detto, sono alla ricerca della condizione migliore in vista dei prossimi Mondiali di Cina 2019. Pesanti anche le solite assenze in casa azzurra: da Danilo Gallinari a Gigi Datome, passando per Nick Melli che non prenderà parte alla kermesse Mondiale poichè non ancora recuperato al meglio. Diversi dettagli da sistemare in casa Italia in vista dell’esordio Mondiale di fine mese: già dalla sfida di domani contro Serbia e dalla successiva che vedrà opposti gli azzurri alla Turchia, dovranno venire fuori feedback positivi per presentarsi al meglio alla trasferta asiatica.

