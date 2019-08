Sventola il tricolore su Alkmaar: Letizia Paternoster d’oro nella prova in linea U23 degli Europei di Ciclismo

Letizia Paternoster vince la medaglia d’oro nella prova in linea U23 degli Europei di Ciclismo 2019: la ciclista azzurra chiude davanti a Marta Lach (Polonia) e Lonneke Uneken (Olanda)

Sventola il tricolore sul circuito cittadino di Alkmaar, arriva un’altra medaglia per l’Italia agli Europei di ciclismo in corso di svolgimento in Olanda. Sono le donne a prendersi i riflettori della terza giornata con Letizia Paternoster che conquista la medaglia d’oro nella prova in linea femminile U23.

L’azzurra chiude davanti a tutte le avversarie i 92 km (11.5 da ripetere 8 volte) del percorso cittadino di Alkmaar, nonostante le cattive condizioni atmosferiche e la caratura delle avversarie, specialmente le padrone di casa olandesi, favorite per il successo finale. Successo che ha sorriso all’Italia. Paternoster, lanciata ottimamente verso la volata finale prima da Guazzini e poi da Cavalli, ha dominato lo sprint finale bruciando ogni avversaria negli ultimi 200 metri del tracciato. L’azzurra ha posto la sua ruota davanti a Marta Lach (Polonia) e Lonneke Uneken (Olanda).

