Parma-Juventus, Chiellini rivolge un pensiero a Sarri: “sarà orgoglioso di noi. Dybala in panchina? Gli dico che…”

Il difensore della Juventus ha parlato dopo la vittoria ottenuta contro il Parma, arrivata grazie ad un gol proprio del giocatore toscano

Basta un gol di Giorgio Chiellini alla Juventus per battere il Parma nella prima giornata di Serie A, una vittoria preziosa che permette ai bianconeri di cominciare con il piede giusto questa stagione.

L’acuto del difensore toscano fa godere anche Maurizio Sarri, assente in panchina per una polmonite che non gli permetterà nemmeno di guidare i suoi contro il Napoli. Sul match di oggi si è soffermato nel post gara Chiellini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Sarri può essere orgoglioso perché la squadra, anche in sua assenza, ha dimostrato di lavorare bene. Inizieremo presto a fare meglio quello che vuole lui. Cosa dico a Dybala? Si è sempre allenato bene, che possa andare via lo dite voi. Nessuno dei campioni in panchina è contento, la cosa importante è che il gruppo vada nella stessa direzione. Paulo su questo è un ragazzo esemplare. La partita? Partirei dalla cosa più importante, il fatto che non abbiamo preso gol. E’ stato un segnale importante per la squadra. Abbiamo dimostrato di essere uomini veri, contro un Parma che fa le sue fortune in casa: abbiamo fatto una partita tosta, nel primo tempo avremmo meritato di stare 2-0. L’obiettivo di queste prime partite è migliorare, ma farlo vincendo“.

